Strijd om het maken van de lekkerste mosterdsoep

DOESBURG - Voor de tweede keer zal zaterdag de Doesburgse Mosterd & Food Dag worden gehouden en zal er voor de 20e keer gestreden worden door de lokale Doesburgse horeca om de felbegeerde Kuperusbokaal, de wisseltrofee voor de lekkerste originele Doesburgse Mosterdsoep. Wie wordt de opvolger van Sonja’s Brood en Banket, de winnares van 2016?

Het evenement vindt plaats van 10.30 tot 17.00 uur, rondom de drie centrale winkelstraten, met de Driesprong als kloppend hart voor onder andere de jurering van de soepen en het plein waar de lokale horeca hun ingezonden soepen aanbiedt om te proeven.

Centraal blijft de verkiezing van de beste Doesburgse Mosterdsoep, maar ook dit jaar zal er weer een Streekproductenmarkt in de Meipoortstraat worden georganiseerd met Achterhoekse en Liemerse streekproducten, met ruim 20 deelnemers met uiteenlopende Food-producten van de organisatie Slow Food Achterhoek. Naast de Doesburgse Horeca zullen diverse lokale Doesburgse ondernemers hun eigen streekproducten aanbieden op deze dag.

Vanaf 13.00 uur worden alle ingezonden soepen als eerste beoordeeld door de chefs en/of eigenaren van de deelnemende restaurants, middels een blinde proeverij. De vijf beste soepen per categorie (vlees, vis en vegetarisch) zullen vanaf 15.00 uur live worden gejureerd door een vakjury, met twee chef-koks van gerenommeerde restaurants uit de regio, Ron Hansen (oud horecaondernemer en momenteel docent aan de Hotelschool in Wageningen) en de Doesburgse Mosterdvlogger Richard Kok. De twee prominente koks uit de regio zijn dit jaar: Bert Stomphorst en Mike Vrijdag. Bert Stomphorst wordt gezien als een van de grote kooktalenten uit de regio. Hij leidt de verfijnde keuken van The Hunting Lodge in Rozendaal. Vrijdag is chef-kok en mede-eigenaar van restaurant Strandlodge in Winterswijk. Dit restaurant kreeg in december 2015 een Michelinster en behoort daarmee tot de top van Nederland.

De jurering vindt plaats vanuit de jurywagen op de Driesprong, de jurering wordt vanaf 15.00 uur aan elkaar gepraat door Eric Schuurman, oud presentator van TV Gelderland en de prijswinnaars worden rond 16.30 uur bekend gemaakt door burgemeester Loes van der Meijs.