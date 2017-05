Zaterdag opent Papierschepperij Het Oude Klooster in Eerbee

EERBEEK - Nadat Eerbekenaar Bruno de Vries al een geslaagde actie had ondernomen om te komen tot een kunstwerk dat het eeuwenoude papierscheppen in Eerbeek duidelijk moest maken, komt er nu een Papierschepperij. Met medewerking van de gemeente Brummen hebben de initiatiefnemers een leegstaand pand gehuurd aan het Stationsplein, ofwel het Elis Ligtleeplein.

Het woonhuis moet eerst nog op orde worden gemaakt, alvorens men deze stek als papierschepperij kan laten functioneren. Maar men verwacht zaterdag al van 10.00 tot 17.00 uur open te kunnen gaan voor het publiek. "Ik denk dat Eerbeek erg blij is met dit initiatief dat genomen is door Ewald Weijers in samenwerking met Piet Zegers, een autoriteit in de papierschepperswereld en de papiermakers Yvonne Huiskamp en JiskeZeissink", aldus Bruno de Vries, die zich inzet voor de geschiedenis van de papierindustrie die Eerbeek bekend en groot heeft gemaakt.

Begonnen in 2013 in Loenen gaan zij nu voor een vaste stek in Eerbeek, met op den duur hopelijk ook nog een voortzetting in de vorm van een papiermuseum met eventueel een vakschool voor papiermakers. Dit natuurlijk wederom in samenwerking met de gemeente Brummen, die in hun programma Ruimte voor Eerbeek, een open plaats hebben voorzien waar ruimte is gereserveerd voor dit soort van vernieuwingen in het centrum van Eerbeek. Ook de VSM (Veluwsche Stoomtrein Maatschappij) krijgt waarschijnlijk hierin de gelegenheid haar activiteiten te promoten.

De Vries: "Alles met elkaar een prachtig vooruitzicht voor het papiermakersdorp. De papierschepperij krijgt de naam: Het Oude Klooster, vernoemd naar een papiermolen die in 1661 gebouwd werd op het terrein waar nu de papierfabriek Mayr-Melnhof honderdduizenden tonnen vouwdozenkarton produceert. Dit mooie Eerbeekse product wordt in geheel Europa en daarbuiten verkocht."

PvdA wethouder Eef van Ooien is zeer geporteerd van dit initiatief, wat uiteindelijk moet leiden tot een waarachtig Eerbeeks papierdorp, wat op dit moment nog steeds hét centrum is van de Nederlandse papierindustrie. Van Ooijen is hiervoor bijna dag- en nacht voor Eerbeek in touw. Maar er zal nog veel water door de Eerbeekse beek stromen voordat alles in kannen kruiken is. Maar het begin is er nu; de Papierschepperij in Eer(de)beek gaat in productie. De Vries: "Laat dit de start zijn tot een mooi Eerbeeks centrum, waar ook de professionele papiermakerij op grote schaal haar aandacht krijgt. Maar, dat er straks ook maar een echt museaal papiermakersdorp op nationaal en internationaal niveau mag komen in de gemeente Brummen. Voor Ewald Weijers en zijn companen: Alvast Veel succes!"

www.het-oude-klooster.nl