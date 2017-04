Bijeenkomst voor nieuwe inwoners Bronckhorst

BRONCKHORST - Op 19 april houdt de gemeente Bronckhorst een informatieavond voor nieuwe inwoners. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 in Hengelo. Nieuwe inwoners vanaf 18 jaar die tussen 1 augustus 2015 en 1 maart 2017 in de gemeente zijn komen wonen, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Ook inwoners die zich na 1 maart 2017 in Bronckhorst hebben gevestigd, zijn natuurlijk van harte welkom.

Tijdens de avond stellen het gemeentebestuur en de raadsleden van de verschillende politieke partijen zich voor aan nieuwe inwoners. Ook maken de inwoners kennis met de gebiedsambtenaren, die een schakel vormen tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Op de informatiemarkt kunnen de nieuwe Bronckhorsters informatie krijgen over waar ze bijvoorbeeld aan moeten denken als ze gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente omgaat met jongeren, ouderen, het verenigingsleven of het openbaar groen. De sociale teams kunnen vertellen hoe iemand in aanmerking kan komen voor zorgvoorzieningen of kan aansluiten bij welzijnsactiviteiten. De politie en brandweer zijn vertegenwoordigd en er is toeristische informatie over Bronckhorst verkrijgbaar. Bij de raadsleden kunnen de inwoners terecht voor vragen op politiek gebied.

Vanaf 19.45 uur is er ontvangst met koffie. Het programma begint om 20.00 uur. Tot ongeveer 21.00 uur is het algemene gedeelte met o.a. het voorstellen van het college van b en w en de raadsfracties. Daarna is de informatiemarkt. De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje en duurt tot ongeveer 22.00 uur.