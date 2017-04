Prijsvraag voor inwoners om zorg in Doesburg te verbeteren

DOESBURG - Hebt u een vernieuwend idee om zorg of ondersteuning in Doesburg te verbeteren? Doe mee met de prijsvraag voor betere zorg in Doesburg en win € 10.000,- om het plan ook echt uit te voeren!

Organisaties konden al eerder voorstellen doen, nu zijn de burgers aan de beurt. Veel mensen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van kinderen of volwassenen zien wat er in de praktijk stroef loopt en zouden daar wel verandering in willen brengen. Zonder middelen is dat vaak moeilijk.

Daarom stelt de gemeente Doesburg een deel van de innovatiemiddelen beschikbaar om ruimte te geven aan vernieuwende ideeën van Doesburgers. De winnaar krijgt een budget van maximaal € 10.000,- om het plan daadwerkelijk uit te werken én uit te voeren.

Alle inwoners van Doesburg (geen organisaties) mogen meedoen. Alleen of in samenwerking met anderen. Zo krijgt u als Doesburger meer invloed op wat er in de stad gebeurt. De gemeente Doesburg vindt deze samenwerking heel belangrijk, want samen bereiken we meer. Wethouder Peter Bollen: "Ik hoop dat veel Doesburgers reageren. Naast de vernieuwing die we al met de zorginstellingen doen, is het belangrijk dat we goede ideeën van burgers oppakken. Met deze prijsvraag hoop ik u daartoe uit te dagen."

Hebt u een goed idee? Kijk dan op de website van de gemeente Doesburg naar de voorwaarden en doe mee met de prijsvraag. Inzenden kan tot uiterlijk 28 mei.