Stem en maak van Edmee de nieuwe Miss Gelderland

SPANKEREN – Ze heeft lang getwijfeld of ze wel mee zou doen, maar nu Edmee Barink uit Spankeren in de finale staat van de verkiezing Miss Beauty of Gelderland, gaat ze ook voor de winst. De 21-jarige studente is druk met trainen en het uitzoeken van de juiste galajurk, zodat zij op 15 april zo goed mogelijk uit de verf komt.

Toen ze via Facebook werd benaderd om mee te doen aan de Miss-verkiezing, heeft Edmee lang getwijfeld. “Het leek me leuk, maar ik ben behoorlijk druk met mijn studie SPH in Nijmegen, mijn stage en mijn bijbaan in een zorginstelling in het weekend.” Uiteindelijk hakte ze op het laatste moment de knoop door en ging de Spankerense begin februari naar een eerste casting in Apeldoorn, waar uit een paarhonderd meiden de vijftien mooiste werden gekozen.

Ze zou wel zien waar het heen ging. Edmee was juist een half jaar geleden gescout door een modellenbureau en dacht dat ze op zijn minst wat kon leren van de casting. Moeder Esther ging mee en terwijl zij buiten wachtte, zag ze steeds meer meiden terugkomen. Edmee bleef maar weg. Uiteindelijk kwam ze met een sjerp de trap af, ze mag met de finale meedoen. Ondanks haar twijfels toen ze begon, was Edmee toch hartstikke blij: “Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden.”

Edmee en Esther waren eigenlijk behoorlijk verbaasd over de finaleplek. Esther: “Toen we in dat hotel aankwamen, zagen we daar al die chique meiden met hun trolley-koffertjes. Liepen wij daar: uit Spankeren, met een rugzak en haar in een staart. Edmee had een bikini bij zich die ze zelfs nog nooit had aangehad. Ze had zich daar van tevoren totaal niet druk over gemaakt.”

Die nuchterheid en bescheidenheid zijn typisch Edmee. En dat zou haar nog wel eens kunnen helpen in de finale. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar de schoonheid van de meiden, maar ook naar hun persoonlijkheid, inzet en manier waarop zij met de andere kandidaten omgaan. Verwacht op dat laatste gebied geen dramatische scènes: “We hebben het onderling hartstikke gezellig.” Edmee ziet de andere vijftien finalisten tijdens de trainingsdagen, waarop ze samen leren lopen op de catwalk, fotoshoots doen en veel sporten. Een eitje voor Edmee, die vorig jaar de sportopleiding aan het CIOS afrondde.

Op 15 april is de Gelderse de finale in Nunspeet. Edmee moet dan een aantal rondes lopen op de catwalk, onder andere in bikini en een galajurk. Ook moet ze zichzelf voorstellen en een paar vragen beantwoorden. Mocht Edmee Miss Beauty of Gelderland worden, dan wordt zij onze provinciale afgevaardigde voor de verkiezing van Miss Beauty of the Netherlands. Daar durft ze zelf nog niet aan te denken. “Laten we eerst maar eens zien hoe dit afloopt”, zegt ze nuchter.

Overigens heeft het publiek ook nog invloed op de uitkomst van deze Miss-verkiezing. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete finalist. Deze score telt voor 20 procent mee in de einduitslag. Ook hier komt die bescheidenheid van Edmee weer om te hoek: “Ik vind het eigenlijk wat vervelend om mensen te vragen op me te stemmen.” En daarom doet Regiobode namens haar de oproep: stem allemaal op Edmee. Dit kan door een SMS te sturen naar 3010 met de tekst ‘Poll Gelderland Edmee’