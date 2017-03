Tweede Kamerverkiezingen 2017 in gemeente Apeldoorn

APELDOORN - Van de 124.480 stemgerechtigden in de gemeente Apeldoorn, hebben 102.508 mensen op woensdag 15 maart hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is 82.6% van het aantal stemgerechtigde kiezers. De grootste partij in Apeldoorn is de VVD, met 22.516 stemmen.

De gemeente Apeldoorn telt bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017 meer stemgerechtigde inwoners dan vier jaar geleden. Mochten er in 2012 nog 121.480 Apeldoorners het stemhokje in, op 15 maart van dit jaar zijn dat er 2.660 meer: in totaal 124.480. Het gaat om een stijging van 2,2 procent.

In 96 stembureaus kreeg de Apeldoornse stemgerechtigden de gelegenheid een stem uit te brengen. In de stembureaus in Apeldoorn zijn 102.858 stempassen (inclusief gevolmachtigden) geteld. Het opkomstpercentage was 82.6 %.

Er zijn 102.508 geldige stemmen uitgebracht. Er waren 153 blanco stemmers en 197 ongeldige stemmen.

Uitslag verkiezingen 15 maart 2017:

VVD 22516

PvdA 5998

PVV 11740

SP 8359

CDA 12962

D66 12426

ChristenUnie 4936

GroenLinks 8879

SGP 3308

Partij vd Dieren 3063

50Plus 3272

OndernemersPartij 108

VNL 359

DENK 2019

Nieuwe Wegen 107

Forum voor Democratie 1701

De Burger Beweging 60

Vrijzinnige Partij 22

GeenPeil 54

Piratenpartij 311

Artikel 1 42

Niet Stemmers 59

LP 19

Lokaal in de Kamer 65

Jezus Leeft 63

StemNL 6

MenS en Spirit/ Basisinkomenpartij/ V-R 54



Totaal 102.508

Blanco 153

Ongeldig 197

Tot+Bl+Ong 102858



Opkomstpercentage 82,62%