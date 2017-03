VVD grootste in Rheden

DE STEEG - De opkomst in de gemeente Rheden voor de Tweede Kamerverkiezingen is 81,65 procent, dit blijkt uit de voorlopige uitslag. Ook in Rheden is de VVD de grootste partij met in totaal 5813 stemmen, van de in totaal 28414 geldige stemmen. D66 volgt 4014 stemmen en 3517 stemmen voor de PVV. De SP kreeg 3179 stemmen, gevolgd door CDA (3065), GroenLinks (2788), PvdA (2179), de Partij voor de Dieren (1142), 50Plus (761) en de ChristenUnie (744). De definitieve uitslag volgt later.

Nachtwerk was het voor de mensen op de stembureaus en het gemeentehuis na het tellen van de stemmen. Werden eerst de stemformulieren op de bureaus geteld, daarna moest alles naar het gemeentehuis in De Steeg om te kijken of alle tellingen klopten. Met karren vol stembiljetten, stemkaarten en dergelijke werden deze ingeleverd bij het gemeentehuis. Uiteindelijk sloot het gemeentehuis om 02.45 uur om vervolgens in de loop van donderdag een definitieve lijst te maken. - Foto Martin de Jongh.