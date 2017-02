Opgeven badminton Stratentoernooi ‘t Pluumpje

EERBEEK – Badmintonclub ’t Pluumpje uit Eerbeek houdt op 28 maart alweer het twaalfde Stratentoernooi in de Bhoele. Opgeven kan met mensen uit de straat of met vrienden, kennissen, familie of collega’s. een team bestaat uit vier personen. de samenstelling, mannen en/of vrouwen, maakt niet uit. De enige voorwaarde is dat er maximaal één competitiespeler in een team mag zitten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de sterkte van de deelnemende teams. Verzin een leuke (straat)naam voor het team en geef je op. Deelname kost 5 euro per team, individuele deelnemers betalen 1,50 euro. De avond duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Er wordt onder andere gestreden om een wisselbokaal. Aanmelden kan tot 18 maart via e-mail. pluumpjestratentoernooi@gmail.com.

www.bctpluumpje.nl