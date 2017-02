De Papiertuin exposeert

LAAG-SOEREN - Bijzonder werk, dat is het zeker. Betty Disco en Miriam van der Linden worden, met op de achtergrond één van hun werken, geïnterviewd tijdens de opening van hun expositie in Het Sprengenhus in Laag-Soeren. Het duo werkt sinds 2009 samen en gebruikt uitsluitend papier, in al haar vormen en hoedanigheden. Het Sprengenhus, genoemd naar de sprengen die werden gegraven om wasserijen en papierfabriekjes van helder water te voorzien, is dan ook een mooi decor voor hun werk. Betty Disco en Miriam van der Linden maken zoals gezegd papierobjecten. In hun studio De Papiertuin in Velp transformeren zij hun handgeschepte papier in driedimensionale objecten, installaties en wandobjecten. Naast geïmporteerde vezels, vinden zij hun ruwe materialen in de bossen, bij de rivieren en bij de zee. Hun samenwerking maakt het mogelijk om ideeën en technieken uit te wisselen. De expositie is te bekijken tot en met 8 april. - foto: Han Uenk