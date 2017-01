IJsmeesters Boerderij aan het werk

Sinds afgelopen vrijdag de weersverwachting omsloeg naar vorst overdag, heerst er ijskoorts in Beekbergen. De vrijwilligers van De Boerderij zijn druk bezig om een ijsbaan aan te leggen. De eerste laag ijs ligt er inmiddels en het is de bedoeling dat daar vannacht drie lagen bijkomen. Twee teams met vrijwilligers gaan hiervoor zorgen en het zal spannend worden. Blijft er genoeg vorst om dit weekend te kunnen schaatsen of misschien zelfs donderdag al? De Koek en Zopie-tenten staan er al. De laatste informatie over de ijsbaan is te volgen via Facebook of www.boerderijbeekbergen.nl .