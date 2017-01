Cultuurjaar van start: Omarmd door de IJssel

DOESBURG - Burgemeester Loes van der Meijs gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, het startschot voor het eerste Cultuurjaar in Doesburg. Dat heeft dit jaar als thema 'Omarmd door de IJssel'. Er gebeurt op cultureel gebied al jarenlang heel veel in de stad. Tientallen galeries, musea, monumenten, evenementen en de monumentale binnenstad zorgen voor een grote groep bezoekers. In 2017 komen daar rond het jaarthema nog spraakmakende activiteiten bij, zoals de IJsselbiënnale en de Passie.

Bovendien komt er in 2017 een nieuwe Cultuurnota. De laatste verscheen in 1999. Het Cultuur- en Erfgoedpact tussen provincie en gemeenten in Gelderland krijgt in 2017 een vervolg en zal worden ondertekend in Doesburg door alle partners.

Wethouder Cultuur van Doesburg, Ellen Mulder, legt uit waarom dit thema is gekozen: “Het thema van het cultuurjaar is ‘Omarmd door de IJssel’. De verwijzing naar deze belangrijke rivier, de IJssel, die Doesburg door de jaren heen gevormd heeft, is vanzelfsprekend. De IJssel en de stad hebben zich altijd tot elkaar verhouden, in goede en in minder goede tijden. Het is dus ook een verwijzing naar de stad, door het ‘omarmen’ van cultuur en erfgoed rondom de IJssel.” Het thema is in een beeldlogo vertaald en werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Gasthuiskerk onthuld door burgemeester Loes van der Meijs.

Het hele jaar door worden in het kader van Omarmd door de IJssel evenementen, tentoonstellingen en concerten georganiseerd, waarvan de meeste in verbinding met de IJssel. Soms ook letterlijk. Ook is het de bedoeling om alle bestaande initiatieven extra onder de aandacht te brengen.



Eind januari vindt in het stadhuis een bijeenkomst plaats waarvoor alle betrokken culturele en kunstinstellingen worden uitgenodigd. Op de agenda staan de uitwisseling van plannen en ideeën en worden afspraken gemaakt om van het cultuurjaar 2017 een groot succes te maken in Doesburg.