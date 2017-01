Mannen ZV De Spreng geloven het wel halverwege de wedstrijd

BRUMMEN - Zondag had De Spreng in het thuisbad Rhienderoord niet de minste moeite met het zwakke Losser. Na twee periodes stond het al 8 – 3. Zowel voor de spelers als voor het publiek had de wedstrijd toen ook wel afgelopen mogen zijn. Want in de volgende twee periodes wilden de mannen van De Spreng niet meer en Losser kon niet beter. Met nog twee periodes ondermaats waterpolo werd het uiteindelijk 11 – 4 voor de thuisploeg.

Emmo Elshof had er ouderwets zin in aan het begin van de wedstrijd. Met vier doelpunten op een rij zette hij zijn ploeg op een dikke voorsprong van 4 – 1. Fabian Hoogland wilde daar niet bij achterblijven. Hij scoorde in de tweede periode drie keer. Met een fantastische boogbal van grote achterstand als onbetwiste hoogtepunt van de wedstrijd. Met nog een doelpunt van Emmo Elshof in de tweede periode was de voorsprong van De Spreng al gegroeid tot 8 – 3. Over de rest van de wedstrijd valt niet meer te vertellen dan dat De Spreng nog drie keer scoorde en Losser nog één keer.

Doelpunten: Emmo Elshof 7, Fabian Hoogland 3, Roald van de Beld 1,