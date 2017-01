Waterpolo-vrouwen De Spreng blijven koploper

BRUMMEN - De polovrouwen van De Spreng lieten niet hun beste spel zien tegen De Dinkel uit. Met, zeker in de eerste helft van de wedstrijd, moeizaam waterpolo werd de wedstrijd uiteindelijk wel gewonnen met 7 -4.



Zondag moest het voor koploper De Spreng een makkelijke wedstrijd worden tegen de ploeg uit Denekamp, die op de een na laatste plaats staat. Maar niets was minder waar. De bezoekers openden binnen een minuut zelfs de score. Dat was overigens wel de enige voorsprong die zij voor zichzelf op het scorebord zagen. Halverwege de eerste periode maakte Babke Mensink gelijk. In de tweede periode liet Malou Buitink met twee doelpunten zien dat zij van grote waarde is voor het nog jonge team. Maar ook De Dinkel scoorde in die periode. Met een stand van 3 -2 precies halverwege de wedstrijd bleef het spannend. Temeer omdat de vrouwen van De Spreng niet, zoals gewoonlijk, de stempel op de wedstrijd konden drukken. In de derde periode kwam het kwaliteitsverschil toch wel naar boven. Een snelle uitbrak van De Spreng, bekwaam afgemaakt door Marieke Hoetink, brak de ban. Met een comfortabele voorsprong van 6 – 3 aan het begin van de vierde periode als gevolg. De twee doelpunten in deze laatste periode zijn alleen van belang voor de statistiek. De drie winstpunten blijven in Brummen en De Spreng behoudt de koppositie.

Doelpunten: Malou Buitink 2, Babke Mensink 1, Karlin van Rossum 1, Marieke Hoetink 1, Sanneke Korenblek 1. Nanda Wassink 1.