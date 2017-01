Lintje voor Roy Bredewold

BEEKBERGEN - Brandweerman Roy Bredewold (51) heeft zaterdag uit handen van burgemeester John Berends de versierselen ontvangen die horen bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse korpsavond in Klarenbeek.

Roy Bredewold is ruim 30 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer Beekbergen. Van die 30 jaar was hij ruim 10 jaar postcommandant. Daarnaast leerde hij in zijn functie van coach mensen die nieuw bij het korps kwamen, de kneepjes van het vak. Bredewold is vaak uitgerukt voor branden of ongelukken. Zo was hij onder meer pelotonscommandant bij een zeer grote natuurbrand in Uddel en bevelvoerder bij een grote brand op zorginstelling Het Hoogeland in Beekbergen. Naast zijn inzet als vrijwilliger van de brandweer deed hij veel meer voor de gemeenschap van Beekbergen. Hij was ruim 20 jaar hoofdpiet bij de intocht van Sinterklaas en hielp vaak mee met het organiseren van wedstrijden voor de schoolkinderen van Beekbergen. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van de burgemeester, in aanwezigheid van zijn gezin, dat hun echtgenoot en vader vaak moesten missen wegens zijn werk en inzet voor de gemeenschap. - foto: Han Uenk