Best Living steunt HV Erica '76

DIEREN - Het was zondag feest bij de herenteams van Handbalvereniging Erica '76. Die dag kregen de beide herenteams uit handen van Edith Nooteboom van Best Living Makelaars en Financieel Adviseurs, twee complete sets paars-witte tenues overhandigd.

Voorzitter Henk van Valburg bedankte Edith Nooteboom en overhandigde haar een mooie bos paars-witte bloemen. Hij gaf aan dat de club erg blij is met deze sponsoring. Het is de kroon op een jarenlange sponsoring van dit regionale makelaars- en financieel advies kantoor en hij spoorde de handballers en overige leden van de club aan dit bedrijf zeker bij het aangaan van een aantal langdurige overeenkomsten en verzekeringen niet uit het oog te verliezen. Het is namelijk de laatste twintig jaar dat Best Living de vereniging steunt, een zeer duurzame, betrouwbare partner gebleken.