Klaas Vermeulen nieuwe hoofdtrainer HC’03

DREMPT - Klaas Vermeulen uit Hengelo wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van HC’03. Hij wordt de opvolger van Marthijne Bochoven, die na dit seizoen vertrekt bij de club uit Drempt en Hoog-Keppel.



De 34-jarige Hengeloër is momenteel actief als trainer van het tweede elftal van V. en AV. Pax en speelde zelf jarenlang in het eerste elftal van deze vereniging. HC’03 was op zoek naar een ambitieuze en moderne trainer en ziet in de Hengeloër de ideale kandidaat om die functie te vervullen. Voor Klaas Vermeulen is de club een mooie opstap om als hoofdtrainer aan de slag te gaan.