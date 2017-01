Kringkampioenen De IJsselruiters

BRUMMEN - Tijdens de laatste selectiewedstrijden dressuur en springen hebben de leden van De IJsselruiters goede resultaten geboekt. Iris Rouwenhorst, Silke Dwars, Joanne Nieuwenhuis, Joyce Leeflang en Sophie Welmers zijn Kringkampioen geworden van de kring Berkel-IJssel.

Zaterdag 7 januari werd de laatste selectiewedstrijd dressuur gereden in Laag Soeren. In de klasse B categorie a/b is Joanne Nieuwenhuis met haar pony Amigo kringkampioen geworden. Joyce Leeflang met Anouk werd kringkampioen in de klasse M1 en Sophie Welmers met haar pony Black Ellen in de klasse M2. Hiermee behaalden ze alledrie een startbewijs voor de Regiokampioenschappen.

Zaterdag 14 januari vond de laatste selectiewedstrijd springen plaats in de mooie manege van De IJsselruiters in Brummen. Iris Rouwenhorst stuurde haar pony Nikita foutloos rond en werd hiermee kringkampioen in de klasse B categorie C. In de klasse L categorie C verscheen Lieke Albers met Faldo aan start, zij werden reserve kringkampioen. Haar zus Jade Albers startte in de klasse L categorie D/E met haar pony Fun Stayerhof’s Mc Fly, zij werd ook reserve kringkampioen en behaalde hiermee een startbewijs voor de Regiokampioenschappen.

Silke Dwars reed met haar pony Pleasure twee keer een foutloos parcours en werd hiermee kringkampioen in de klasse M categorie C. Ook zij verdiende hiermee een startbewijs voor de regiokampioenschappen. Ook hebben Marieke Luymes en Marit de Jong een startbewijs voor de regiokampioenschappen klasse B categorie D/E springen bemachtigd.

De regiokampioenschappen dressuur pony’s worden verreden op 28 januari in Ermelo, Hulshorst en Wezep. De kampioenschappen springen vinden plaats op 4 februari in Bergharen.