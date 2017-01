Persoonlijke verloskundige zorg in regio Zutphen-Brummen

ZUTPHEN – Karin Schreurs startte vier maanden geleden haar eigen verloskundige praktijk De Bakermaat in Zutphen. “Dit is echt wat ik wil”, straalt ze. “Ik kan het nu op mijn eigen manier vormgeven met veel persoonlijke aandacht en tijd voor zwangere vrouwen en hun partners”.

Na de komst van haar tweede kind, wist ze het zeker. Ze wilde verloskundige worden. Karin volgde de opleiding en kon direct aan de slag in een groepspraktijk. “Elf jaar lang heb ik daar met veel plezier gewerkt. Het is het mooiste beroep van de wereld. Je mag in de meest bijzondere periode van het leven, de zwangerschap, vrouwen en hun partners begeleiden. Dat is fantastisch, maar er is de laatste tijd veel gaande. Er komen steeds meer protocollen en regels waardoor veel verloskundige zorgverleners uit het oog verliezen waar het echt om gaat; de zwangere vrouw en het kindje in haar buik”. Op de groepspraktijk klopte het voor Karin niet meer. “Dan had ik bijvoorbeeld een heel leuk stel op intake, maar daarna zag ik die mensen nooit meer. Dat vond ik zo jammer”.

De Bakermat runt Karin daarom alleen (maar wel met altijd een collega achter de hand). Zo is ze er van ‘wens tot wieg’ bij en bouwt ze echt persoonlijk contact met de zwangere op. “Voor mij is het een reis met reisgenoten. Ik wil graag weten wat het met jou en je partner doet om zwanger te zijn en wat heeft het nu te betekenen? Wat vind jij belangrijk in je zwangerschap? Dat vind ik heel boeiend”.

Een zwangerschap is geen ziekte. Vanuit dat perspectief bekijkt Karin het graag. “Er wordt steeds meer een angstcultuur gecreëerd en hoe meer je angst een rol laat spelen, des te sneller komen die doemscenario’s uit. We moeten terug naar de vanzelfsprekendheid van zwanger zijn en bevallen, zonder dat de zwangere daarbij een ander de verantwoordelijkheid geeft. Het hoeft niet spannend en angstig te zijn. Het is een reis die je met jezelf aangaat. Een proces in jouw lichaam, wat je echt aankan, waarbij ik de innerlijke kant veel meer wil benadrukken in dit bijzondere proces”.

Naast alle verloskundige zorg en persoonlijke aandacht die Karin biedt, is ze ook opgeleid tot homeopathisch verloskundige. “Dit kan ik mensen dus extra aanbieden”. De Bakermat is werkzaam in de regio Zutphen en Brummen. Met duidelijke instructies vooraf wil ze ook verder reizen. “Maar het moet natuurlijk wel verantwoord blijven. Dat is het allerbelangrijkste!”. – Foto Lotte Bienias.

www.debakermatzutphen.nl

Tel. 06 – 20422129

karin@debakermatzutphen.nl

Hemmingstraat 13