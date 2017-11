Sinterklaas intocht aan het Veer in Dieren

DIEREN - Op 19 november zet Sinterklaas weer voet aan wal in Dieren. Om 13.00 uur worden Sinterklaas en alle pieten aan de kade bij ‘t Veer aan de IJssel welkom geheten. "Ook dit jaar hopen we dat de kinderen enthousiast zingen, zodat Sinterklaas het hoort en dus feestelijk onthaalt zal worden.

Samen met alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s maken we er een onvergetelijke dag van. Bij de IJssel zijn dit jaar versnaperingen te koop, wat ten goede komt aan de stichting", Stichting Sint Nicolaas Comité Dieren.

Vanaf de IJssel gaat het in een stoet naar het Callunaplein. De route is vanaf ’t Veer naar de Kruisstraat, via de Noorderstraat, rechtsaf naar Zutphensestraatweg, linksaf Molenweg op en onder het tunneltje door, Enkweg af en Lindelaan op, bij Fysioplein 9 linksaf en de route eindigt bij Theothorne. Buiten, vóór, Theothorne is dit jaar ook vertier, omdat in het gebouw een routing is gemaakt, zodat iedereen de mogelijkheid heeft een handje of tekening te geven en met de Sint op de foto te gaan. In de achterzaal is ook dit jaar weer een pietendisco waar gedanst en gezongen wordt.

Op www.sinterklaasdieren.nl zijn alle activiteiten te vinden die plaats gaan vinden rond Sinterklaas in Dieren.