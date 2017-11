Maak een pakje voor de Sinterklaasactie

BEEKBERGEN - De Sinterklaasactie die jaarlijks wordt gehouden in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Ugchelen en Hoenderloo, is weer begonnen. Voor deze actie zoekt de organisatie nog pakjesmakers. De doelgroep zijn: eenzame ouderen, langdurige zieken en of gehandicapte.

Het te maken pakje komt voor rekening van de ‘gever’. Het gaat overigens meer om een leuke attentie die met zorg is ingepakt, dan om een duur cadeau. Ook een gedicht of kindertekening er bij zal zeker in de smaak vallen bij de ontvangers.

Opgeven kan via e-mail: dejevanes@outlook.com of telefoon: 06 13078548. U krijgt dan via de organisatie een adres en verdere informatie toegestuurd, voor wie u het pakje mag maken en het adres waar het pakje naar toe moet als u het door zwarte Piet wilt laten brengen. Als u liever zelf uw pakje wilt brengen bij de ontvanger, kan dat uiteraard ook.