Bart Willemsen wil Gregoriaanse zanggroep bijeen brengen

OOSTERHUIZEN - Of ie nu de Onze Lieve Vrouwekerk in Maastricht of het Boshuis in Klarenbeek binnenloopt, Bart Willemsen kijkt even om zich heen, of het past en zingt dan enkele regels Gregoriaans. Meestal enkele regels uit het ‘Rorate…’ dat in de advent zo populair is. Even die serene klank door de gewelven laten gaan.

De man, ook bekend als enthousiaste dirigent van shantykoor de IJsselboei en vrouwenkoor de Regenboog, is een liefhebber van het Gregoriaans, de kerkmuziek die in de oude katholieke liturgie een centrale plek innam. Maar Gregoriaans is zoveel meer. Gregoriaans wordt eenstemmig, zonder begeleiding gezongen. Het kent een vrij ritme, hetgeen in zijn uitvoering is te vergelijken met een stromende beweging, welke door de ruimte golft.

Een juiste uitvoering van het Gregoriaans kan een natuurlijke rust en sereniteit oproepen, die velen dat gevoel van ‘onthaasting’ biedt, waar we in deze onrustige tijden zo naar kunnen verlangen.

Waar het Gregoriaans in de kerkdiensten steeds meer naar de achtergrond verdween, is er een hernieuwde belangstelling voor deze oude zang ontstaan. Er is veel onderzoek gedaan naar de eerste wijze van noteren van de gezangen in de negende eeuw, de verschillende stijlen en wijzes van uitvoeren.

Bart Willemsen volgt in België een meerjarige opleiding ‘Gregoriaans’ om zich de meest actuele kennis en inzichten in deze bijzondere zangvorm eigen te maken en door te kunnen geven aan andere liefhebbers. Hij wil graag met tien tot twaalf mannen een zanggroep vormen, die in de omgeving van Klarenbeek, Loenen en Eerbeek zich als Schola Gregoriana wil presenteren. Doel is om het Gregoriaans te behouden als cultureel erfgoed, maar ook om zijn kracht en inspiratie te benutten bij bijzondere gelegenheden en diensten rond het kerkelijk jaar. Hoe mooi is het dan om een geoefende groep zangers uit te nodigen hieraan medewerking te verlenen.

Er kunnen zich nog een aantal zangers via de mail aanmelden, liefst met vermelding van het telefoonnummer. E-mail kan naar info@sharada.nl.