Informatie over Loenen

LOENEN – De eerste echte informatiekaart voor alle toeristische activiteiten in Loenen is een feit. Lomive en de Dorpsraad hebben zich hier sterk voor gemaakt. In een handzaam formaat zijn de eerste 2.500 exemplaren gedrukt. Ze worden door de toeristen en ook door de deelnemende ondernemers bijzonder gewaardeerd. Het is de bedoeling de kaart volgend jaar te actualiseren en dan natuurlijk weer te verspreiden. Dat gebeurt niet alleen in Loenen, maar ook in omliggende dorpen.

Er staat, in dezelfde lay-out als de kaart, inmiddels ook een infobord bij de Spar (het toeristische informatiepunt van Loenen) en één bij de waterval. De planning is om er nog een stuk of vier op prominente plekken te plaatsen. In de wat verdere toekomst zullen dit naar verwachting digitale borden worden, waarbij interactief de gewenste informatie bekeken kan worden.