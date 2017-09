Inloopochtend over gezond eten en afvallen

LOENEN - Zaterdag is er een inloopochtend bij gewichtsconsulent Hanneke Nieuwenhuis aan de Zilvensebroekweg 57 in Loenen. Zij biedt van 9.30 tot 12.30 uur de gelegenheid om zonder afspraak binnen te lopen, kennis te maken en vragen te stellen, kostenloos en zonder verplichtingen. Iedereen die iets wil weten over gezond eten, afvallen, het programma "Niet-op-dieet" of één van de workshops over gezond eten, is van harte welkom. Hanneke adviseert volgens de Puur Gezond richtlijnen. Puur Gezond is géén streng dieet dat moeilijk vol te houden is. Puur Gezond is een leefstijl die erop gericht is goed voor jezelf te zorgen: eet, drink en doe wat goed voor je is.

www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl