Dierense Fietsdag steunt Speeltuin

DIEREN - Op zondag 3 september hield winkelcentrum Dieren haar eerste Dierense Fietsdag. Aan het einde van de tocht waren de fietsers in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te leveren voor een goed doel. Dat was dit jaar De Dierense Speeltuin. Dat is de grootste niet commerciële speeltuin van Nederland, waar uitsluitend met vrijwilligers gewerkt wordt.

Het bedrag van 723,00 euro, werd door Alex Leeflang namens de ondernemersvereniging Centrum Dieren overhandigd aan bestuurslid Marieke Hartjes van de Dierense Speeltuin. De ondernemersvereniging denkt met deze bijdrage van de fietsers een positieve impuls te geven aan de vernieuwingen en doorontwikkeling van de speeltuin.