Kunstkracht in Klarenbeek levert mooi resultaat op

KLARENBEEK – Woensdag vond de eerste workshop Kunstkracht in Klarenbeek plaats. De workshop werd gegeven door Marente Bouman, bekend om haar koeienkunst. Zelf schildert zij ruim 25 jaar en heeft diverse cursussen en workshops gevolgd.

Er hadden zich vijf enthousiaste deelnemers aangemeld voor deze ochtend. Het doel van de ochtend was kennismaken met het materiaal en experimenteren. Hierbij speelt het plezier in schilderen een grote rol. Er werd gewerkt met verschillende verfsoorten en voorbeelden. Opvallend was de concentratie tijdens het werk .

Het resultaat was volgens de organisatie verrassend en kleurrijk: “Het plezier in het schilderen was duidelijk te zien en later ook hoorbaar. Juist wanneer men plezier ervaart durf je uit je comfortzone te komen en kom je tot verrassende ontdekkingen”.

Bij voldoende animo zal een tweede workshop in het MFC te Klarenbeek plaatsvinden.