Inzameling voor Hertenkamp in Klarenbeek

KLARENBEEK – Al enige jaren wordt er in Klarenbeek oude metalen ingezameld. Sinds 2016 is de opbrengst van deze inzameling bestemd voor het Hertenkamp in Klarenbeek. Als afsluiting van deze inzameling wordt er op zaterdag 30 september een grote inzamelingsactie gehouden.

Vanaf 9.30 uur wordt er door Klarenbeek gereden om metalen (ijzer, lood, zink, aluminium en koper) wasmachines, drogers en vaatwassers, accu’s en elektriciteitskabels op te halen. Geen koelkasten en televisies. Er kunnen tussentijds ook spullen worden afgegeven bij de familie Brugman, Polveensweg 25 Klarenbeek.