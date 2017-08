Wisselend succes voor Victor Steeman

LATHUM - Motorcoureur Victor Steeman kwam de afgelopen weken in actie voor maar liefst vier wedstrijden in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Op het circuit van Brno in Tsjechië wist de 17-jarige coureur twee keer punten te scoren. Een week later op de Red Bull Ring in Oostenrijk ging het minder voor Steeman, waarbij hij vanwege verschillende oorzaken buiten de punten finishte.

Steeman kwam twee weekenden achter elkaar in actie in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Het eerste weekend was tijdens de Grand Prix van Tsjechië op het circuit van Brno. Steeman mocht vanaf de elfde startpositie de races aanvangen. In de eerste race miste de 17-jarige coureur uit Lathum de aansluiting met een grote groep rijders die knokten voor de top-tien plaatsen. Steeman finishte als vijftiende en pakte daarmee het laatste te winnen punt. In de tweede race ging het aanmerkelijk beter. Na een sterk opgebouwde race, kwam de coureur uit Lathum op een mooi negende plaats over de eindstreep.

Een week later stond de talentencompetitie aan de start voor twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Tijdens dit weekend had Steeman minder geluk. In de eerste race leek Steeman kans te maken op een top-tien klassering. Helaas kreeg hij tijdens de race het bericht dat hij een valse start had gemaakt. Als penalty moest hij door de pitsstraat rijden, waardoor de Nederlander veel tijd verloor. Steeman werd zeventiende. De tweede race verliep nog beroerder, want Steeman moest met een technisch probleem vroegtijdig de race staken.

Er staan voor dit seizoen nog drie wedstrijden op de kalender in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Half september rijdt de talentencompetitie één race op Misano en eind september is de afsluiting van het seizoen met twee races op Motorland Aragon in Spanje. - foto: Henk Teerink