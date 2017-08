Vakantiefoto(selfie) wedstrijd, Dieren met Dierendag

DIEREN - Stichting Dieren met Dieren, Winkelcentrum Dieren, de Dierense Markt en Regiobode riepen voor de schoolvakantie op om foto's of selfies te maken met daarop mens en dier. Daar kwam al een aantal inzendingen op binnen, maar insturen kan nog steeds en er zijn hele mooie prijzen te winnen.

In totaal 50 toegangskaarten voor Burgers Zoo, inclusief vervoer per bus daar naartoe vanuit Dieren.

De foto(selfie)wedstrijd wordt gehouden met als thema ‘Mijn favoriete Dieren en ik’. Dit kan natuurlijk van alles zijn; leeuwen op safari in Afrika, de dolfijn in het Dolfinarium of met een huisdier in de achtertuin.

Regiobode plaatst een aantal leuke, originele of mooie foto’s en in de week van Dierendag (woensdag 4 oktober) worden alle inzendingen geëxposeerd in een pop-up ruimte in Winkelcentrum Dieren. Voor de 50 leukste inzendingen is er zoals gezegd een bijzondere prijs; een verzorgde reis met de bus naar Burgers Zoo.

Iedereen, jong en oud, kan meedoen. De actie is de eerste van verschillende acties die na de vakantie doorlopen en eindigen op Dieren met Dierendag op 7 oktober. Inzendingen kunnen gemaild worden naar actie@regiobode.nl. Vermeld bij de inzending uw naam, telefoonnummer, email adres en waar de foto is genomen. Een toelichting bij de foto is ook zeer welkom. We zijn benieuwd!

Foto:

Lisanne Bons uit Brummen stuurde deze foto in van haar dochter Eliza die met haar hond Summer aan zee speelt.