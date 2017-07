Buurtbemiddeling zoekt bemiddelaars

REGIO - Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg is op zoek naar een paar enthousiaste vrijwilligers, de zogenaamde bemiddelaars, die het leuk vinden buren te ondersteunen bij burenruzies in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg.

Buurtbemiddeling is heel afwisselend en meestal dankbaar werk. Het kost niet veel tijd, gemiddeld zes uur per maand. Je hoeft geen bepaalde opleiding te hebben. Het belangrijkste is dat je goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt. In het najaar start de basistraining. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. 026 - 3127805 of 06 - 27838471 of e-mail.

buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl.

www.buurtbemiddelingrrd.nl