Zeer geslaagd volleybaltoernooi

ANGERLO - vv Angerlo Vooruit en DES Angerlo hielden onlangs een recreatief volleybaltoernooi waar achttien teams uit Angerlo en omstreken aan meededen.

Dit toernooi had naast het sportieve element ook als doel geld te genereren voor de nieuwbouw van het sportpark van Angerlo-Vooruit. Het is alweer 43 jaar geleden dat voetbalvereniging Angerlo Vooruit de poorten van Sportpark Mariëndaal opende aan de Mariëndaalseweg. Dat het complex anno 2017 een grondige facelift kan gebruiken, lijkt dus geen twijfel. De boel is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Angerlo Vooruit wil een modern complex, toekomstbestendig en dat voldoet aan alle eisen die de KNVB stelt. Dat betekent nieuwe kleedkamers en een grondige verbouwing van de kantine.

Op het trainingsveld waren grasvelden en beachvelden uitgezet. Er werd op fanatieke, sportieve wijze gestreden om de Angerloose eer. Angerlo-Vooruit voorzitter Kees Nederhoff reikte aan het eind van de middag de prijzen uit aan de Angerloers (winnaar op gras) en Team Complead (winnaar op zand).