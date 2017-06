Visavonden voor de jeugd

DIEREN - Ook dit jaar gaat de Dierense hengelaarsvereniging De Rietvoorn weer drie avonden vissen met de jeugd. Alle kinderen uit Dieren en omgeving, tussen 8 en 14 jaar oud kunnen meevissen en zo kennismaken met de hengelsport. Ook kinderen die nog nooit hebben gevist, kunnen meedoen, want er is deskundige hulp en voor hengels, tuigjes, aas en lokaas wordt gezorgd. De kinderen leren welke vissoorten er zijn, van welk voedsel ze leven en hoe je ze het best kunt vangen. Ook wordt geleerd hoe je een vis moet behandelen als je hem eenmaal gevangen hebt. De visavonden zijn op dinsdagen 27 juni en 4 en 11 juli, vanaf 18.30 tot 20.00 uur in de vijver bij de Iepenhof in Dieren Noord-Oost. Deelname is gratis. Opgave kan bij Discus Tropica in Dieren of bij Marcel vd Burg via sec.derietvoorn@hotmail.com, onder vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en of je zelf een hengel meeneemt. Het aantal plaatsen aan de vijver is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden.