Zestig jaar getrouwd

BRUMMEN – De vonk sloeg over tijdens een optreden van de Hallse Zang, daar leerden meneer en mevrouw Straalman elkaar kennen. Donderdag vierde het paar het zestigjarig huwelijk in hun woning in Brummen. Locoburgemeester Luuk Tuiten kwam op bezoek.

Het echtpaar Straalman trouwde in het gemeentehuis in Brummen en in de kerk in Hall, waar mevrouw vandaan kwam. Na het huwelijk woonde het paar enige jaren bij haar familie in, waarna ze naar Brummen verhuisden. Jarenlang woonden meneer en mevrouw Straalman aan de Zwaluwstraat, de laatste jaren met veel plezier aan het Brunheim. “Een fijn plekje. We wonen dicht bij het dorp, maar weg van de drukte.”

Het echtpaar Straalman heeft een druk leven achter de rug. Tot de kinderen kwamen werkte mevrouw Straalman als kleuterjuf op de Montessorischool in Eerbeek. Daarna nam zij de zorg voor de twee zoons en haar ouders op zich. Meneer Straalman werkte in het onderhoud bij Van Vught en was altijd onderweg. Zo werkte hij tien jaar bij General Electric, waarvoor hij van maandagochtend tot vrijdagavond van huis was.

En ondanks die drukke tijden stonden de twee altijd voor anderen klaar. “Als er geklust moest worden, of iemand een naaiwerkje had, deden onze ouders dat wel”, vertellen beide zoons trots. “Moeder heeft jarenlang telefoonwerk gedaan voor stichting HandSaam, waar vader nog steeds voor chauffeert. Oudjes rondrijden noemt hij dat voor de grap, terwijl ze zelf nota bene al 83 zijn.”

Meneer en mevrouw Straalman hebben twee zoons en drie kleinkinderen die helaas niet naast de deur wonen. Eén van de kinderen woont in Zeeland en daar gaan zij graag op bezoek. Voor de familie, maar zeker ook voor de honden, waar ze stapelgek op zijn.