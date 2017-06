Smakelijke maaltijd

Zoals al vele jaren was er afgelopen zaterdag weer de Maartensmaaltijd in de Martinikerk in Doesburg. Deze maaltijd bestaat uit veldsoep, brood en meloen. En de vele bezoekers laten zich dit altijd goed smaken. Met de muziek uit vroegere tijden erbij is het altijd weer een geweldig evenement.

Bij de redactie kwam de vraag op waarom meloen geserveerd, dit is geen vrucht die vroeger in de noordelijke helft van Europa voorkwam. Her en der staan in de verhalen veldvruchten vermeld. Maar gezien het feit dat Sint Maarten ook lang in Italië heeft gewoond en gewerkt, zou het goed mogelijk zou kunnen zijn dat er ook meloen bij zat. Zeker zullen we dit dus niet weten, maar de meloen smaakt bij de soep en het brood wel heel lekker.

Sint Maarten is geboren in Hongarije als zoon van Romeinse ouders. Ook leefde hij enige tijd als kluizenaar op het eiland Gallinaria bij Genua, daarna stichtte hij een klooster Ligugé bij Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem. In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Hij stierf op 11 november en dat is de reden dat het Sint Maartenfeest op deze datum gehouden wordt.