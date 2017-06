Ouderen vertellen over hun leven

EERBEEK - Stichting De jong-oud-connectie streeft ernaar jong en oud met elkaar in contact brengen. Door het samen realiseren van projecten op het gebied van theater, muziek en kunst, komt er een interactie tot stand die leidt tot een beter wederzijds begrip en een breder historisch besef. Het vertelproject Bloemen van toen startte eind 2015. Een speciaal daarvoor opgeleid groepje vrijwilligers registreerde tijdens een aantal sessies verhalen uit het leven van veertien ouderen. Met financiële steun van de gemeente Brummen, de Rabobank, het Fonds Sluyterman van Loo en de Stichting RCOAK zijn deze verhalen nu gebundeld in een boekje met de titel Verhalen uit de 20e eeuw, dat is geïllustreerd door de Brummense kunstenares Marijke Ladage. Ruim 400 leerlingen uit de groepen zeven en acht van de gemeentelijke basisscholen hebben inmiddels een exemplaar van het boekje cadeau gekregen.

Foto: Leerlingen van school De Sterrenbeek in Eerbeek en schrijvers van verhalen. Foto: Frans Goossens.