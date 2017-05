Doesburg united

DOESBURG - Het was een zeer bijzonder voetbaltoernooi op het nieuwe complex van Sportclub Doesburg, afgelopen zaterdag. Voetbal united. Dit betekende dat er voetballers van allerlei verschillende (geboren) nationaliteiten waren.

Allemaal Nederlanders, maar met verschillende geboortelanden. Zo was er Sporting Ambon, de club die al jaren in Doesburg actief is. Ook twee ploegen onder de naam: liefde is sterker dan haat. Een club die uit Turkse medelanders bestond en natuurlijk ook een Nederlandse ploeg. Iedereen had er veel zin in en de stelling dat sport verbroederd, ging ook hier op. Fel werd er wel gestreden, maar op een eerlijke manier en respect voor elkaar. En zoals het bijzondere wedstrijden betaamt, werd hier de aftrap gedaan door de wethouder die sportzaken onder zich heeft: Fred Jansen. “Al heb ik al jaren niet meer tegen een bal getrapt", zei hij. "Ik zal proberen het goed te doen en ik wens jullie allen veel succes”. Hierop bleek dat Jansen het voetballen nog lang niet verleerd was, want een welgemikte schop was het resultaat.

Na afloop van de wedstrijden was er voor de hongerige spelers en begeleiders een heerlijk maaltijd die door Susan Tehupuring was gemaakt. Iedereen liet zich het dan ook goed smaken. - foto: Hanny ten Dolle