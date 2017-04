De Arnhorst verrast met graffiti

VELP - Woensdagochtend 12 april is op basisschool de Arnhorst in Velp het ‘opgepimpte’ pannaveldje geopend door de leerlingen van groep acht. Zij zijn daarmee dinsdag tijdens een workshop onder leiding van graffiti-artiest Maarten Marsen uit Rheden hard aan de slag geweest. Het resultaat mag er zijn: een graffiti kunstwerk op het eerst zo saaie beton.

De oudercommissie groep acht vertelde hoe het idee was ontstaan en hoe het verder vorm kreeg: “We zochten een mooi afscheidscadeau voor de school van de leerlingen van groep acht en hun ouders. Het moest natuurlijk wel geheim blijven en dat is gelukt, want de groepen één tot en met zeven waren op schoolreis, terwijl groep acht rustig z’n gang kon gaan. Daarvoor hadden zij met de klas ideeën voor het ontwerp aangeleverd. Ze hebben het samen gemaakt en het is door Maarten en zijn compagnon Friso nog mooi afgewerkt.”

Enkele meiden van groep acht deden een zelfbedachte openingsdans en daarna waren de leerlingen en leraren allemaal positief verrast toen het zeil van de muurtjes rondom het veldje werd gehaald. De schoolleider, Mieke Snijders, bedankte de leerlingen en hun ouders hartelijk voor deze mooie blijvende herinnering.