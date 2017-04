Nieuwe folder Overnachten in Brummen Eerbeek

BRUMMEN – Stichting Visit Brummen Eerbeek presenteert een nieuwe folder met daarin een overzicht van alle 39 overnachtingsaccommodaties in de gemeente Brummen. Brummen telt maar liefst drie hotels, zeven campings, vier groepsverblijven, twee camperplaatsen, 22 bed & breakfasts en één vakantiepark, Landal Coldenhove met 364 bungalows.

De gemeente Brummen kent een bijzonder gevarieerd aanbod. Vakantiepark Landal Coldenhove steekt er qua capaciteit met 364 bungalows met kop en schouders bovenuit. Maar het is ook mogelijk te overnachten op landgoed Voorstonden en landgoed De Wijde Landen. Bezoekers kunnen slapen in een pipowagen of op een melkveebedrijf, kamperen in hun blootje of relaxen in een eigen sauna en ontbijten met zelf geraapte eitjes en huisgemaakte jam. Er zijn plekken voor mantelzorgers en hulpbehoevenden, terwijl de bed & breakfasteigenaar de zorg uit handen neemt.

De folder Overnachten Brummen Eerbeek is gratis verkrijgbaar bij VVV Brummen in Primera en VVV Eerbeek in Boekhandel Hendriks. Bewoners van de gemeente Brummen worden uitgenodigd de folder uit te delen.