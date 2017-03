Vrijdag Open Darttoernooi in MFC Klarenbeek

KLARENBEEK – Nog maar een paar dagen en dan gaat het 5e SC Klarenbeek Open Darttoernooi van start. Dit toernooi, dat 2 keer per jaar plaatsvindt, bestaat uit een jeugd- (t/m 17 jaar) en een volwassen-toernooi. De aanvangstijd vrijdag is 18.30 uur voor het toernooi voor de jeugd (t/m 17 jaar) en om 19.30 starten de volwassenen met het toernooi.

Iedere deelnemer is verzekerd van minimaal twee potjes darten in de poulefase, waarna er een knock-out fase aanbreekt en uiteindelijk de beste darter van Klarenbeek en omstreken bepaald wordt.



Wie graag mee WIL doen aan het toernooi, kan zich opgeven via: activiteitencommissie@scklarenbeek.nl of stuur een app of sms naar 06-30723385. Elke deelnemer dient € 5,00 inschrijfgeld betalen en we verzoeken iedereen om zijn/haar eigen dartpijlen mee te nemen.

In de krant van vorige week is per abuis de verkeerde datum genoemd voor het toernooi.