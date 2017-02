Opnieuw gratis cursus Politiek Actief

BRONCKHORST – Eind maart start in Bronckhorst opnieuw de cursus Politiek Actief. Burgemeester Besselink hoopt hiermee weer een nieuwe groep inwoners te bereiken en hen in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Naast theoretische kennis verbeteren de deelnemers hun vaardigheden, zoals debatteren en kunnen ze door een speeddate meer informatie krijgen bij mensen uit het vak. Na de cursus is het mogelijk om een (korte) stage te lopen bij een politieke partij of bij het college.

www.bronckhorst.nl/PolitiekActief