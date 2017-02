Bezoekerscentrum Veluwezoom zoekt enthousiaste gidsen

RHEDEN - Jaarlijks brengen heel veel mensen een bezoek aan Nationaal Park Veluwezoom en het daarin liggende bezoekerscentrum in Rheden. Bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten zoekt enthousiaste gidsen voor hun excursies. Door het bezoekerscentrum worden veel natuuractiviteiten georganiseerd. Natuurmonumenten wil zo mensen betrekken bij de natuur, maar ook laten kennismaken met de beweging die Natuurmonumenten is. Voor uitbreiding van het huidige team zijn ze op zoek naar gidsen voor het begeleiden van excursies voor volwassenen. Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie. Er wordt iemand gezocht die het leuk vindt te werken met de doelgroep volwassenen, zijn/haar enthousiasme over de natuur graag met mensen wil delen, goed is in het overbrengen van een natuurbeleving/ -ervaring, affiniteit heeft met natuur en Natuurmonumenten, ervaring heeft in het begeleiden van groepen, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en woonachtig is in, of in de omgeving van, Rheden.

Vanuit Natuurmonumenten wordt een gedegen opleiding geboden, een prettige werkomgeving en werk waarbij je als vrijwilliger veel kan leren over natuurbeleving. Tijdens de inwerkperiode worden de benodigde vaardigheden en specifieke kennis bijgebracht. Er is een reis- en onkostenvergoeding en daarnaast ieder jaar gezellige bijeenkomsten.

Reacties en / of vragen kunnen tot 15 maart gestuurd worden naar Tonnis Boersma, boswachter Natuurmonumenten, tel. 026-4979100/ 06-10225298 of per e-mail. t.boersma@natuurmonumenten.nl.