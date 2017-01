Velpenaren naar NK Tuinaanleg

VELP/HARDENBERG - “Het was heel spannend of ze op tijd klaar zouden zijn, het team van Groenhorst Velp heeft de afgelopen drie dagen flink moeten buffelen om het duurzame tuinontwerp aan te leggen,” reageert Rick Jansen, coach van Niek Graven en Steffen Olijslager die voor de tweede maal op rijd naar het NK Tuinaanleg mogen.

In de achtentwintig uur die er stond voor de opdracht hebben de teams alle vakmanschap en kennis in moeten zetten. Ze hebben een stapelmuur gemaakt, een boot van wilgentenen, een vijvermoeras aangelegd, een graszodenbank gemaakt, en diverse beplantingen gedaan waaronder een appelboom. Steffen en Niek streden tegen onder andere de teams het Nordwin College en AOC Oost. Mede door hun vakkundige vlechtwerk hebben ze deze wedstrijd gewonnen.

Tijdens de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg worden de talenten van leerling-hoveniers in de leeftijd tot en met 22 jaar op de proef gesteld. Bovendien vormen de wedstrijden een stimulans voor de deelnemers, medeleerlingen en schoolleiders om hoog in te zetten op vakmanschap.