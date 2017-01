EERBEEK - De mini's van volleybalvereniging Spiker in Eerbeek zijn de eerste training van het jaar begonnen met een oliebollentoernooi. In teams met spelers van verschillende niveaus zijn leuke en bijzondere wedstrijdjes gespeeld. Zo is er blind gevolleybald, maar ook tennis- en zitvolleybal gespeeld. De training werd afgesloten met heerlijke warme oliebollen.