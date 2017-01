G-voetbal bij vv Loenermark met veel enthousiasme begonnen

LOENEN - Zaterdag 14 januari was het dan eindelijk zover. G-voetbal bij vv Loenermark is begonnen! Het team trainers heeft om 11.00 uur een groep enthousiaste voetballers met hun ouders/begeleiders mogen ontvangen.

Door de sneeuw was het trainersteam al vroeg hard aan het werk om een deel van het kunstgrasveld sneeuwvrij te maken, zodat er toch lekker gevoetbald kon worden. Dit is ook met veel plezier gedaan.

Na een kennismakingsrondje begon de training met een warming up. Daarna kwamen er verschillende oefeningen en de training werd afgesloten met een mooi wedstrijdje. De voetballers hadden er zichtbaar plezier in, even als de trainers en begeleiders. De ouders aan de kant waren ook enthousiast en genoten van een lekker kop warme koffie of thee.

Toen na een uur de training - voor sommigen voetballers veel te snel- voorbij was, kon iedereen welverdiend genieten van een heerlijke kop warme soep met een lekker broodje erbij. Er werd enthousiast nagepraat. En de voetballers zijn allen enthousiast vertrokken met een informatiemapje en een echt vv Loenermark-petje. Alle voetballers hebben na afloop ook aangegeven graag weer terug te willen komen op de training. Het G-voetbal start de training op vrijdag 20 januari om 18.30 uur tot 19.30 uur.

'Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en ook graag een keertje mee willen voetballen, dan ben je altijd welkom om geheel vrijblijvend paar keer te komen kijken en mee te doen'aldus de G-voetbaltrainers.' Ook zijn we nog op zoek naar een extra trainer, ook hij/zij mag gerust keer komen kijken om sfeer te proeven en om informatie in te winnen. Dit kan ook bij Gerrit Blom 06 51224565 of via g-voetbal@vvloenermark.nl.'

Foto's van de clinic zijn terug te vinden via: www.facebook.com/G.Voetbal.Loenermark.