José Schutten nieuwe Ridder

RHEDEN - Tijdens de Pronkzitting van Carnavalsvereniging De Heiknüüters in Ons Huis in Rheden, is zaterdagavond José Schutten-Raaijmakers benoemd tot 37ste Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw.

Na de opkomst van De Heiknüüters en haar gastverenigingen, CV. De Narrenkap en CV. De Blaospiepkes, werd iedereen bijzonder hartelijk welkom geheten. Daarna openden De Madeliefjes met hun Gardedans en na het uitwisselen van de onderscheidingen, maakte Joop Teunissen als voorzitter van de Riddercommissie zijn opwachting. Het werd stil in de zaal en na met zijn speech de spanning te hebben opgebouwd, werd onder tromgeroffel de naam van de nieuwe Ridder bekend gemaakt: José Schutten.

Ze was totaal verrast door de benoeming, waarna de voorzitter haar grote verdiensten gedurende lange tijd voor onder andere Korfbalvereniging Rheko, de Mauritiusschool en het Rhedens Fanfare Corps opsomde. Overal waar José bij betrokken raakt, steekt ze haar handen uit de mouwen. Kortom, zij voldeed ruimschoots aan de criteria die er gelden om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen.

De avond werd vervolgd met dans, muziek, sketches en dergelijken, allemaal door eigen leden en ook De Heidebluumkes lieten zich van hun beste kant zien. De avond vloog dan ook voorbij en na het officiële gedeelte was er gelegenheid de kersverse Ridder en haar man Henk te feliciteren! Daarna barstte er onder aanvoering van Prins René de Eerste met Prinses Yvonne een geweldig feest los, dat tot in de kleine uurtjes duurde. Kortom een geweldige opmaat voor de komende carnavalsactiviteiten in Rheden.

De Ridderslag, door Kees Staats, zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari, om 15.30 uur bij de Rhedense Leeuw.

De sociale betrokkenheid van De Heiknüüters is alom bekend. In het kader daarvan ondersteunen zij de actie 'Kind van Ghana'. Zondag 22 januari zullen Prins René de Eerste en Prinses Yvonne met een team meedoen aan de Indoor Cycling Marathon, van 11.00 tot 16.00 uur in Sport- en Healthclub De Cirkel in Rheden. Wie het team wil ondersteunen tijdens het fietsen, is welkom te komen kijken. - foto: Wil van Zummeren