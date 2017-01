Loenenaar aangehouden na bedreiging met pistool

LOENEN / APELDOORN - De politie in Apeldoorn heeft vrijdagavond een 19-jarige man uit Loenen aangehouden wegens bedreiging. Bij de man thuis werden enkele (nep)wapens aangetroffen.

Een 16-jarige Apeldoorner meldde zich vrijdagavond bij de politie nadat hij bij een ruzie in het componistenkwartier in Apeldoorn, door de Loenenaar zou zijn bedreigd met een pistool. Agenten gingen op onderzoek uit en troffen op het adres waar de bedreiging had plaatsgevonden een viertal op echt lijkende wapens aan. Ook werden er 4 rookgranaten aangetroffen.

De man uit Loenen meldde zich later in het politiebureau en werd aangehouden. Hij zit voorlopig vast voor onderzoek en verhoor. De wapens, een luchtdrukwapen en enkele zogenoemde airsoftwapens, zijn in beslag genomen.