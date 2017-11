De Heinoos in Café de Tapperij in Dieren

DIEREN - Zaterdag vanaf 21.00 uur zullen De Heinoos optreden in Café de Tapperij aan de Hogestraat in Dieren. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop aan de bar en te bestellen op de nummers 06-18931044 of 0313-844254. Er kunnen ook kaarten aan de deur gekocht worden, zolang die zaterdag nog kaarten beschikbaar zijn.

De Heinoos toeren al 16 jaar non-stop door heel Nederland en beschikt over een indrukwekkend CV, opgebouwd tijdens festivals als de Zwarte Cross, FestyLand, de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, Oerol, TT Festival Assen en heel, héél veel tentfeesten!

Ze spelen rock en pophits uit jaren 60 tot en met het heden. En die worden in een moordend tempo voorgeschoteld, overgoten met een eigen pittig Heinoos-jasje!