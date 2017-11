Glasvezel buitengebied Doesburg binnen handbereik

DOESBURG - Het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) voegt de adressen in het buitengebied van Doesburg en een deel van Zevenaar bij de glasvezelcampagne in de Achterhoek. Vanaf 21 november kunnen ook die inwoners zich inschrijven voor een glasvezelabonnement. Het totale gebied bestaat door de toevoeging van de adressen in Doesburg en deel van Zevenaar uit ongeveer 5.800 adressen.

CIF wil iedereen graag persoonlijk informeren over de voordelen, het aanbod en de planning. Daarom valt binnenkort een uitnodiging op de mat voor een informatieavond in de buurt.

Wethouder Ellen Mulder van de gemeente Doesburg is verheugd: “Snel internet is belangrijk voor de leefbaarheid in het buitengebied. Een gezin, een agrariër of recreatie ondernemer, iedereen zit te springen om een goede verbinding. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat de benodigde 50% gehaald gaat worden.”

Want dat percentage is de voorwaarde voor aanleg. De inwoners van Achterhoek Zuid kunnen bij vier verschillende dienstaanbieders (Caiway, CBizz, Solcon en WeServe) terecht voor een glasvezelabonnement. Daarnaast betalen zij een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand òf 1600 euro bij eenmalige afkoop. CIF heeft 50% deelname nodig om glasvezel te kunnen uitrollen. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel, betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal 995, plus vastrechtvergoeding en de kosten van een abonnement.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel Buitenaf: “Wij zijn heel blij dat wij de inwoners van Doesburg en een deel van Zevenaar ook een aanbod voor glasvezel kunnen doen. De campagne organiseren we in samenwerking met bewoners en gemeente. We zien daarom uit naar de samenwerking in dit deel van de Achterhoek.”

Het Communicatie Infrastructuur Fonds beheert sinds de oprichting in 2008 het derde grootste communicatie-infrastructuurnetwerk van Nederland. Het heeft inmiddels 390.000 adressen voorzien van een aansluiting op coax- en glasvezelnetwerken. CIF is op dit moment de enige partij die op deze schaal glasvezel aanlegt in het buitengebied. Er zijn 14 glasvezelcampagnes succesvol afgerond en dit betekent dat 50.000 adressen de mogelijkheid hebben om over te stappen op glasvezel.