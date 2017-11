Zuinige lantaarnpalen in de Ooi

DOESBURG - Afgelopen week is op de Ooi begonnen met de realisatie van energiezuinige openbare verlichting. In het plan openbare verlichting was de Ooi als eerste aan de beurt om de lantaarnpalen te vervangen en de palen die nog goed zijn te voorzien van energiezuinige led-verlichting. Wethouder Fred Jansen gaf samen met het bedrijf Ziut de aftrap door op een knop te drukken en hiermee de eerste energiezuinige lantaarnpaal te laten ontbranden. De vormgeving van de nieuwe kappen is gekozen door de bewoners van de Ooi. Niet alleen qua kosten is deze nieuwe energiezuinige verlichting fijn, maar ook goed voor het milieu.

Lantaarnpalen gaan ongeveer 20 tot 40 jaar mee, de lampen op zichzelf zo'n 20 jaar. Dus na de renovatie is de Ooi weer een 20 jaar up to date. - foto: Hanny ten Dolle