Spelen bij de Kangoeroe Klup

DIEREN - Kinderen tussen de 3 en 6 jaar kunnen kennismaken met korfbalclub Diderna en het spel korfbal. Met veel enthousiasme bezochten zij een aantal zaterdagochtenden de Kangoeroe Klup. Heerlijk met de bal spelen, tikspelletjes en allerlei andere spelletjes met de bal. Kortom gezellig samen bezig zijn. De ouders worden intussen voorzien van een kop koffie of thee en de kinderen krijgen na afloop een lekker glaasje limonade met een krentenbol en stukje fruit. Omdat het zo’n succes is gaan de club in de zaal hiermee verder, in sporthal Theothorne, vanaf 10.30 uur.