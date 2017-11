GIESBEEK - Afgelopen weken zijn diverse teams van GSV'38 in Giesbeek in het nieuw gestoken door enthousiaste sponsors. Hiermee is bijna de line-up van de vereniging gerealiseerd. De voormalige A junioren, zij worden nu JO 19 genoemd, (jongens onder de 19 jaar) kregen uit handen van Eddy Kunne nieuwe tenues aangeboden door Taxi Linsen professioneel personenvervoer uit Driel. Gezamenlijk ging de groep op de foto.